Mustafa Balbay: Elde var Nebati’nin ekonomi tabletleri

2023 seçimlerine giderken hiç aklımıza getirmek istemesek bile zaman zaman 7 Haziran-1 Kasım 2015 sürecini anımsıyoruz. 7 Haziran 2015’te AKP tek başına iktidar gücünü yitirmişti. Bu nedenle seçim sonuçlarını beğenmedi. 1 Kasım’da yenilenmesini sağladı. Yenilenen seçime giderken kurulan hükümet AKP’lilerin yanı sıra 2 HDP’li bakandan oluştu. Bu zaman diliminde Suruç’tan Ankara Gar katliamına kadar meydana gelen vahşi, karanlık, alçakça olaylarda 500’den fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi.

Bu korku ikliminde yenilenen seçimlerde AKP yeniden tek başına iktidar oldu. Sonucu beğendi!

2023’te yurttaşın sandığa korkuyla değil, umutla gitmesini sağlamak gerekiyor. İktidarın böyle bir umut üretme gücü kalmadı. Elde var Nebati’nin ekonomi tabletleri!

Muhalefet bu gerçeklerin ışığında siyaset üretmeli, Türkiye’ye kucak açmalı…

Mustafa Balbay’ın yazısı