Mustafa Balbay: Belli bir fiyatın altına inmemesi için gerekirse bir kısım ürünler çöpe atılıyor

Zincir marketler de sütten çıkmış ak kaşık değil. Ancak özellikle sebze ve meyvede fiyat hattını görünen değil görünmeye aracılar belirliyor. Somut bir örnek vermek gerekirse, vatandaşın daha fazla tüketme sürecine girdiği limonun belli bir fiyatın altına inmemesi için gerekirse bir kısım ürünü çöpe atıyorlar.

Aracı zincirinin ortadan kaldırılması ya da yasal bir zemine çekilmesi için önerilen çözüm, hal yasası. Ne yazık ki yıllardır bu konu sebze-meyve fiyatları gibi yükselir iner, rafa gider. Bir türlü Meclis’e gelmez.

Bir başka çözüm halkası da kooperatifçilik. Bu da pek çok nedenle geri plana atılıyor. Başarılı olan örneklerin de markalaşma ve piyasada söz sahibi olmak için gereğini yapma noktasında sınıfta kaldığı görülüyor.

Bütün bunlardan sonra ortaya üreticinin de tüketicinin de mutlu olmadığı bir tablo çıkıyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı