Mustafa Balbay: AYM kendi onurunu korudu

Anayasa Mahkemesi (AYM) yeniden, bir kez daha, daha fazla oyla TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hak ihlaline uğradığını, tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Öncelikle şunu vurgulayalım: AYM her şeyden önce kendi onurunu korudu.

Hâlâ hukuk devleti için mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AYM’nin ilk kararı “demokratik” bir şekilde tartışmaya açılmıştı! Adalet bakanı, “Herkes görüşünü söylesin” demişti.

Yerel mahkeme, “Bir de Yargıtay’ın incelemesini istiyorum” demişti.

Yargıtay, AYM’yi Can Atalay’dan daha ağır suçlu ilan etmiş, tahliye diyenlerin topuna, ‘özgürlük istemekten’ suç duyurusunda bulunmuştu!

Saray, “Ben başhakemim, hangi taraf haklı bir bakalım” demişti.

Saray’ın baş ortağı AYM için birbirinden demokratik iki seçenek ortaya koymuş, “Ya budayalım ya kapatalım” demişti!

Mustafa Balbay’ın yazısı