Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Ankara’daki seçim akşamı ‘dedikodusu’

Ankara’daki dedikodu:

Seçim sonuçları açıklandığında Millet İttifakı öndeyse, toplumun büyük kesimlerinin tepkisini çekecek kişilerin fotoğraflarını pankart yapıp sokağa çıkacak grupçuklar caddeleri gerecek. Devamını kestirmek zor değil.


Eğer bu tür “dedikodular” iktidarı rahatsız ediyorsa çözüm kolay; hiçbir provokasyona izin vermeyecek önlemler alırlar, olur biter. Erzurum’daki gibi “Dur bakalım ne olacak” diye seyrederlerse?

Bütün bunların üstünde bir güç var: Milletin vicdanı! Orada değişim rüzgârı esiyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı

SON HABERLER

YÖK’ten depremzede öğrencilere ek kontenjan

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilere illerindeki devlet üniversitelerinde ek yüzde 25 kontenjan sağlayacak. YÖK’ün sitesinde yapılan açıklamaya göre depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılacak. Bunun haricinde vakıf üniversitelerinde de her bir programda birer kontenjan ayrılacak. YÖK’ün açıklamasında şunlar […]