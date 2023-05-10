Mustafa Balbay: Ankara’daki seçim akşamı ‘dedikodusu’

Ankara’daki dedikodu:

Seçim sonuçları açıklandığında Millet İttifakı öndeyse, toplumun büyük kesimlerinin tepkisini çekecek kişilerin fotoğraflarını pankart yapıp sokağa çıkacak grupçuklar caddeleri gerecek. Devamını kestirmek zor değil.

Eğer bu tür “dedikodular” iktidarı rahatsız ediyorsa çözüm kolay; hiçbir provokasyona izin vermeyecek önlemler alırlar, olur biter. Erzurum’daki gibi “Dur bakalım ne olacak” diye seyrederlerse?

Bütün bunların üstünde bir güç var: Milletin vicdanı! Orada değişim rüzgârı esiyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı