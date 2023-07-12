Mustafa Balbay: AKP ve Batı bir kere daha Türkiye’ye karşı anlaştı!

Erdoğan’ın yeniden AB sürecini anımsaması, akla ister istemez şu soruyu getiriyor:

20 yılda aldığımız yol, bir arpa boyuna ulaştı mı?

Hayır… Tam tersine ileriye değil geriye doğru hayli mesafe kat edildi!

20 yıl önce “reformcu” olarak görülen bir Erdoğan vardı. Şimdi AB-ABD-NATO da biliyor ki karşılarında bir “şahsım” var. Her şeyi onunla görüşüp, gerekli pazarlığı yapıp halledebiliyorlar.

Batı kurumlarını Türkiye’nin ne kadar demokratikleştiği ilgilendirmiyor, Türkiye’yi hangi alanda ne kadar kullanabilecekleri ilgilendiriyor.

AKP ve Batı bir kere daha Türkiye’ye karşı anlaştı!

Mustafa Balbay’ın yazısı