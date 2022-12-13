Dünyanın en zenginleri listesinde son durum ne?

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’un aktardığına göre ABD’li milyarder Elon Musk, Tesla geçen haftanın ardından tekrar ‘dünyanın en zengin insanı’ listesinde ikinci sıraya düştü.

Bloomberg’e göre Twitter, Tesla ve SpaceX patronu Musk, son bir senede servetinde 103 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

Forbes’a göre lüks tüketim markası Louis Vuitton’ın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesi 188,6 milyar dolarlık servetleriyle dünyanın en zenginleri listesinde zirveye yükseldi.

Forbes’ın en zenginler listesinde ilk 10 şu şekilde:

Tablo: Forbes

Arnault ve ailesi geçen hafta da listede zirveye yükselse de sonrasında tekrar ikinci sıraya yerleşmişlerdi.