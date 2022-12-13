Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın en zenginleri listesinde son durum ne?

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’un aktardığına göre ABD’li milyarder Elon Musk, Tesla geçen haftanın ardından tekrar ‘dünyanın en zengin insanı’ listesinde ikinci sıraya düştü.

Bloomberg’e göre Twitter, Tesla ve SpaceX patronu Musk, son bir senede servetinde 103 milyar dolarlık kayıp yaşadı.


Forbes’a göre lüks tüketim markası Louis Vuitton’ın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesi 188,6 milyar dolarlık servetleriyle dünyanın en zenginleri listesinde zirveye yükseldi.

Forbes’ın en zenginler listesinde ilk 10 şu şekilde:

Tablo: Forbes

Arnault ve ailesi geçen hafta da listede zirveye yükselse de sonrasında tekrar ikinci sıraya yerleşmişlerdi.

Elon Musk, ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını kaybetti

Elon Musk, kısa süreliğine ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını kaybetti

SON HABERLER

Elon Musk, ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını kaybetti

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’un aktardığına göre Twitter, Tesla ve SpaceX patronu ABD’li milyarder Elon Musk, Tesla hisselerindeki düşüşün ve Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar harcamasının ardından bugün ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını Louis Vuitton’ın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesine kaybetti.

Akşam Postası / 13 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

İstanbul’un ortasında yılbaşı kasabası

İstanbul’da 21-30 Aralık tarihlerinde Küçükçiftlik Park’ta kurulan ‘Wonder Village’da yılbaşı kutlamaları başlıyor. Kalben ve Büyük Ev Ablukada sahneye çıkacak isimler arasında.