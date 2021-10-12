Musk’ın hayali gezegen dışı fabrika: Hayattayken bir tane görmeyi isterdim

Tesla CEO’su Elon Musk, ‘gezegen dışı fabrika‘ fikrinin yakın gelecekte mümkün olacağı görüşünde. Musk’ın hayali ölmeden önce bu fabrikalardan birini görmek.

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Tesla’nın Teksas’ta düzenlenen hissedarlar toplantısında konuşan 50 yaşındaki milyarder işadamı Elon Musk, ‘gezegen dışı fabrika‘ fikrinin yakın bir gelecekte mümkün olabileceğini dile getirdi.

Musk şunları söyledi: “Tesla’nın ilk gezegen dışı fabrikasını kurmasına daha yıllar var. Tabii hayattayken bir tane görmeyi gerçekten isterim. Ölmeden önceki 40 yıl içinde kurabilsek bu harika olur.”

Elektrikli otomobil devi Tesla’nın California, Buffalo, New York ve Şangay’da toplam dört üretim tesisi bulunuyor.

Berlin ve Teksas’taki tesisleri ise inşa sürecinde.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da temmuz ayında endüstriyel üretimin uzayda yapılması gerektiğini söylemişti: “Dünyayı kirleten endüstriyel işlemlerin uzayda gerçekleştirilmesi gerekiyor.”