Musk ve Grimes’ın ikinci çocuğu olmuş: Adı ‘kısaca’ Y

Şarkıcı Grimes’la Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın aralık ayında taşıyıcı anne yoluyla ikinci çocuklarının dünyaya geldiği ortaya çıktı.

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Kanadalı şarkıcının Teksas’taki evinde Vanity Fair’e verdiği röportajda önce ikinci çocuklarından bahsetmek istemediği ama gazeteci Devin Gordon’ın bebek ağlaması duyması üzerine gerçeğin ortaya çıktığı belirtildi.

Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerinde çift son olarak kısmen ayrıldıklarını duyurmuştu. Gerçek adı Claire Boucher olan müzisyen Grimes ve Musk’ın 2020’de bir oğlu olmuş ve adını X Æ A-12, kısaca X, koymuşlardı.

Musk’ın sekizinci (biri bebekken hayatını kaybetti), Grimes’ın ikinci çocuğu olan bebeğin adı Exa Dark Sideræl Musk. Y lakabıyla andıkları kızlarının mahremiyetine saygı duyulmasını istedi.

Grimes röportaj sırasında erkek arkadaşım diye bahsettiği ancak ‘akışkan‘ bir ilişkilerinin olduğu Musk’la dün tekrar ayrıldıklarını duyurdu.