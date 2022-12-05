Musk ve Apple anlaştı: Reklamlar devam edecek

Tesla ve Twitter’ın sahibi Elon Musk, Apple’ın Twitter’a reklam vermeye devam edeceğini duyurdu.

Apple Twitter’a reklam vermeye başladı. ( AAı )

Musk, iki gün önceki Twitter Spaces sohbeti sırasında açıklama yaparak, Apple’ın sosyal medya ağındaki en büyük reklamcı olduğunu belirtti. Apple hakkında daha fazla detay vermeyen milyarder, 90 binden fazla dinleyicinin olduğu sohbette özel uçağından iki saatten fazla konuştu.

BloombergHT’ye göre Elon Musk’ın Apple’ın Twitter’da reklam vermeye ‘tamamen yeniden başladığı’ açıklamasıyla ilgili henüz Apple’dan yorum gelmedi.

Musk’ın Apple çıkışı

Musk, geçen hafta Apple’a çıkışarak iPhone ve Mac bilgisayar üreticisinin Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurduğunu söylemiş; App Store’dan alıkoymakla tehdit ettiğini savunmuştu. Musk, Apple’ı hedef alarak, diğer şirketler reklamlarını Twitter’dan çekerken, dünyanın en değerli şirketi ve en iyi reklamvereniyle savaş riskini göze aldı diye eklemişti.