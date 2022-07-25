Musk Google’ın kurucusunun eşiyle ilişki yaşadığı iddiasını yalanladı: Dün gece partideydik

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Google’ın kurucularından Sergey Brin’in eşi Nicole Shanahan ilişkisi olduğunu reddetti.

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Wall Street Journal (WSJ) Musk’ın Brin’le arkadaşlığının bu ilişki nedeniyle bittiğini yazmıştı.

Konuya yakın kişileri kaynak göstererek Musk’ın Shanahan’la geçen yıl kısa süreliğine bir ilişkisi olduğunu aktardı. Bu ilişki nedeniyle Brin’in bu yılın başında boşanma davası açtığını ve ikilinin uzun süreli arkadaşlığını bitirdiğini yazdı.

Musk önce peşine düşüp sonra satın almaktan vazgeçmesiyle gündeme gelen sosyal medya platformu Twitter’dan haberle ilgili bir paylaşımı yanıtladı.

Haberin tamamen saçmalık olduğunu söyleyen Musk “Sergey ve ben arkadaşız, dün gece birlikte bir partideydik. Nicole’u üç yılda iki kez gördüm. Her iki seferinde de yanımızda başka bir sürü insan vardı, romantik bi şey değil” dedi.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

Musk ile Shanahan arasında yaşandığı iddia edilen ilişkinin geçen aralıkta, Brin ve eşinin ayrı olduğu ancak hala birlikte yaşadığı bir döneme denk geldiği belirtilmişti. WSJ evlilik öncesi bir sözleşme imzalamarına rağmen çiftin yaklaşık 1 milyar dolarlık bir boşanma davasında pazarlıkların sürdüğünü yazmıştı.

Musk ayrı bir tweet’inde ise daha önce de WSJ’,n kendisi ve Tesla hakkında çok sayıda yalan haber yaptığını belirterek “Bir keresinde FBI’ın beni gözaltına almak üzere olduğunu yazmıştı. FBI’ı arayıp neler olduğunu sorduğumda WSJ haberinin uydurma olduğunu söylemişlerdi” dedi.