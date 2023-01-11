MÜSİAD Başkanı Asmalı: İlk defa ekonomide Avrupa’yı yakalayacak noktaya geldik

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’nin tarihinde ilk defa ekonomide Avrupa’yı yakalayacak noktaya geldiğini söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı.

Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) ‘Geleceğin Liderleri Programı’nda konuşan Asmalı, Türkiye’de yüksek seyreden enflasyon oranlarını şöyle değerlendirdi: “Avrupa’da da enflasyon var. Dünyanın birçok gelişmiş ülkelerinde 50 yılın rekor enflasyon rakamları açıklanıyor. Ülkemizde biraz daha fazla var ama asgari ücret artışlarıyla şunlarla bunlarla bu dengeleniyor. Dünya hiç olmadığı kadar olağanüstü durumdan geçiyor. İki sene süren pandeminin arkasından tam toparlandık, maskeleri attık derken bir savaş çıktı. Şu anda savaşın seyri dünya ekonomilerini ilgilendiriyor. Bu noktada Almanya parasıyla gaz alamayacak duruma geldi. Allah’a şükür bizde alamayacağınız hiçbir ürün yok.”

‘Bu ülkenin fazlası var, eksiği yok’

Ardından Türkiye’nin ekonomide Avrupa’yı yakalayacak noktaya geldiğini iddia etti: “Bu ülkenin inanın fazlası var, Avrupa’dan gelişmiş ülkelerden eksiği yok. Tarihimizde ilk defa ekonomide Avrupa’yı yakalayacak noktaya geldik. Türkiye Cumhuriyet’in 100. yılında tam bu eşiğin arifesinde. Geçmişte darbelerle, muhtıralarla, sağ sol çatışmalarıyla bizden çok şeyler götürdüler. Bizi içimize kapattılar ama geldiğimiz bu durum büyük bir fırsatın eşiğindeyiz. Biz yeter ki bir ve beraber olalım”

