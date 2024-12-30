Murat Sabuncu:  Şimdi merak edilen Öcalan'ın 'sayın' diyerek hitap ettiği Bahçeli ve Erdoğan'ın ne diyeceğinde

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Öcalan’ın PKK’ya-Kandil’e bir çağrı yapmaması ya da hiç bahsetmemesi uzun süredir sürdüğü anlaşılan ‘devletle görüşme trafiğinde henüz istenen noktaya gelinememesi olarak’ anlaşılabilir. Bundan sonra İmralı’ya gidiş gelişlerin devam etmesi belki sıklaşmasına şahit olabiliriz. Şimdi merak edilen Öcalan’ın ‘Sayın’ diyerek hitap ettiği iki ismin MHP Lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceğinde.

Şu anki görüşmeleri iktidarın sadece Anayasa değişikliği için manevra olarak kullandığını düşünenlere de kısa sürede olumlu sonuç alınacağını hayal edenlere de katılmıyorum. İzlenmesi, gerektiğinde katkı gerektiğinde eleştirilmesi gereken bir dönem.

Bitirirken…

Peki DEM Parti kulislerine Öcalan ile yapılan görüşmeden nasıl bir hava yansımış: Bugüne kadarki yaşanan süreçler içinde en umut verenlerden birisi…

Murat Sabuncu’nun yazısı