Murat Özbostan: Türkiye Futbol Federasyonu bombayı kulüplerin kucağına koydu

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Türkiye Futbol Federasyonu göreve geldikten sonraki süreçte en önemli hamlesini yaptı ve bombayı kulüplerin kucağına koydu.. Çok akıllıca..

Özetle TFF şunu dedi: “Buyrun en çok eleştirdiğiniz, yerden yere vurduğunuz hakemleri hem siz atayın hem de siz yönetin.. İster gençlerle ister yaşlı hakemlerle… Günahı da sizin, sevabı da.. İsterseniz yabancı VAR getirin, isterseniz komple yabancı kararı alın. Artık siz yönetin…”

Evet, aynen bunu dedi TFF…

Peki Kulüpler Birliği’nin tüm üyeleri bunu kabul edecek mi?

Sanmıyorum…

Murat Özbostan’ın yazısı