Murat Özbostan: TFF dört büyük takıma hakem yönetimleri için ‘Artık ağlamayın’ mesajı verdi

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TFF yönetimi “Biz artık bıktık… Alın topu siz oynayın” diyerek özellikle 4 büyük takıma hakem yönetimleri için “Artık ağlamayın” mesajı verdi. Hedef, ligin 20. haftası itibariyle bu Danışma Kurulu’nu hayata geçirmek.

4 BÜYÜK TAKIM NE DÜŞÜNÜYOR?

ŞİMDİ GELELİM 4 BÜYÜK TAKIMA… SIRASIYLA GİDELİM:

FENERBAHÇE: Sisteme sonuna kadar destek veriyor. Yani ‘Hakemlerin atamalarını, yönetimlerini bu kurul yapsın’ diyor.

GALATASARAY: İşin aceleye gelmesini istemiyor. ‘Yangından mal kaçırır gibi niye bir operasyon yapılıyor’ görüşünde. Bu sezon bu sistemi istemiyor. Yeni sezonla birlikte başlamasından yana.

BEŞİKTAŞ: Daha başkan Serdal Adalı çok yeni. Dolayısıyla geçen günkü toplantıya Adalı sadece kısa bir süreliğine, mevkidaşlarıyla tanışmak adına katıldı. Şu an için Beşiktaş’ın konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir tavrı yok. Çünkü önünde çok daha önemli meseleleri var. Futbol takımı birinci sırada.

TRABZONSPOR: Bu MHK’nın istifa etmesini istiyor. ‘Bu başkan (Ferhat Gündoğdu) ve MHK varken biz yokuz’ açıklamasını yapmasının yanı sıra net tavrını geçen gün yapılan toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç’a da iletti.

Murat Özbostan’ın yazısı