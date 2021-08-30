Murat Muratoğlu: Ziraat Bankası’nın Almanya şubelerinde gariplikler söz konusu

Ziraat Bankası’nın Almanya şubelerinde gariplikler söz konusu… Nitekim Ziraat Bankası’na çok ağır cezalar kesildi. Bankadan kimse şu ana kadar konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapma zahmetine girmedi.

Nitekim kredi vermesi ve mevduat toplaması kısıtlandığı söyleniyor. Bir sonraki adım zaten o ülkede bankanın faaliyetlerinin durdurulması…

Alışmışlar Türkiye’de kamu bankası oldukları halde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sorularına bile “ticari sır” diye cevap vermemeye… Hadi Almanya’da da vermesene…

Türkiye’nin en büyük kamu bankasını usulsüzlüklere götürenler kim? Para cezalarını ceplerinden mi ödeyecekler? Hesap sorulmayacak mı? Ceza verilmeyecek mi? Yanlarına kâr mı kalacak? Bu soruların hiçbiri en azından bu dönemde cevap bulamayacak.

Murat Muratoğlu’nun yazısı