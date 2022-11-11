Murat Muratoğlu: Zamlara avuç içi ayarı

Yine müfettiş edasıyla teftişe gittim marketlere… Gözlemlerimi aktarıyorum sizlere… Ucuz marketlerin manav reyonları semt pazarlarının akşam toplanmasının son dakika hali… Elde kalanları alıp dizmişler sanki… Yamuk yumuk, çürük çarık… Yine de diğer ürünlerinde belirgin fiyat farkları var. Örgü peyniri gibi görünen örgülü peynir ismiyle satılıyor, dil peyniri gibi görünen dilli peynir diye… En bilineni tost peyniri… İşin aslı eritme peyniri bunların tamamı… Daha ucuz oluyor ama peynir artıklarından ısısal işlem ve eritici tuzlar kullanarak hazırlanıyor. Bu saatten sonra parasızlık nedeniyle insanlar için fiyat önemli olunca kapış kapışa gidiyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı