Murat Muratoğlu: Yiğit Bulut her yıl birkaç kez böyle deniyor

Yiğit Bulut tekrar oyuna girme çabalarında… Her yıl birkaç kez böyle denemeler yapıyor sonra tekrar kabuğuna çekiliyor. Uzun süre ne bir ses ne de haber geliyor… Bulut’tan nem mi kapıyor? Öyle kalakalıyorum deli hasretiyle… Bu sefer şok bir tespit ile geri döndü. Twitter’dan “Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir, Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın. Muhtaçlar!” mesajını attı. Sonra da ev fiyatlarını, kiraları kim tırmandırıyor? İnternetten araştırmalar, ceza yazmalar. Oysa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’nın attığı tweet ortada…

Murat Muratoğlu’nun yazısı