Murat Muratoğlu: Yemek yerken insanın canı acıyor!

Sigara ve alkol zararlı diye devamlı zam yapılıyor. Maksat fiyatı artırıp, halkı kötü alışkanlıklardan korumak! Zam yap ki, satın alırken canı acısın… İyi de bu mantıkla gidersek dünyada “şişmanlıkla en kapsamlı mücadele eden ülke” payesi de bizim… Yemek yerken insanın canı acıyor! Global gıda endeksi yedi aydır düşüyor. Türkiye’de tersine son bir yıldır tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yüzde 163 oranında yükseliyor. Başka bir soru sorayım: Bu ülkede iki yılda gelirini yüzde 163 oranında artıran var mı? Maaş zammında yıllık yüzde yirmi, otuzun hesabının yapıldığı yerde yüzde 163’ü kim bulmuş? Sonuçta Türkiye, 126 ülkeden sebze ve meyve ithal ediyor. Çil çil dolar ödüyor. Dünyada kaç ülke var ki zaten? Piyasada fiyatları dengelemek için ithal etsek neyse… Üretim ülkeye yetmiyor diye ithal ediliyor meyve sebze… Her şey ithal edilir mi? Ülke dönmüş çorak çöle… Nasıl bir tarım politikası uygulanıyorsa öyle…
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