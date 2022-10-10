Murat Muratoğlu: Yakında ağır bir ‘et ve süt krizi’ yaşanacak

Esnafsınız… Malı 11 liradan alıyorsunuz… Tekrar 11 liraya satar mısınız? İşte bundan beter durumda süt üreticileri… Sütün litresin maliyeti 11 lira… iktidarın kontrolündeki Gıda Komitesi, sütün litre fiyatını 7.5 lira olarak uyguluyor.

Bu durumda süt ve et üreticisi süt veren ineğini, koyununu beslemek yerine kesime gönderiyor. Dolayısıyla süt üretimi hızla düşerken, piyasaya sürülen süt ve süt ürünleri miktarında da düşüşler yaşanıyor. Bu hafta içinde bir zahmet sütün litre fiyatına zam yapacaklar. Beklentiler 3 lira… Hesaplarsan yine kurtarmıyor. Süt işi de bir enteresan… Günlük süt bildiğin zengin işi… Günlük diyoruz ama son kullanım tarihine bakıyorsun 8 gün dayanıyor! Dolaba koyuyorsun iki hafta bozulmuyor. Nasıl günlükse artık? Bildiğin haftalık süt olmuş, adı günlük kalmış… Kesilmiyor, ekşimiyor!

Gerçekçi fiyat politikalarına geçilip, hızla ciddi önlemler alınmazsa yakında ağır bir ‘et ve süt krizi’ yaşanacak. Ürünler raflardan kaybolacak. Kaçak sigara, çaya alışığız ama yakında kaçak süt duyarsan şaşırma!

Murat Muratoğlu’nun yazısı