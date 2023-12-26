Murat Muratoğlu: Ülkeye yatırım beklerken yatırım gitmesi de ayrı bir olay

Merkez Bankası’nın Ocak-Ekim 2023 rakamlarına göre 10 ayda vatandaşlık karşılığı gayrimenkul yatırımları dışında Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırım sermayesi toplamı 4 milyar 129 milyon dolar…

Oysa Türkiye’den yurt dışına giden doğrudan yatırım sermayesi 4 milyar 555 milyon dolar… Ülkeye yatırım beklerken yatırım gitmesi de ayrı bir olay…

Türkiye’ye gelen yabancı yatırım sermayesinden 426 milyon dolar daha fazla yerli yatırım sermayesi başka ülkelerde yatırıma yöneldi…

Niye? Türkiye’de üretmek dezavantajlı hale geldi. Bizim de imrendiğimiz at ile deve değil ki… Şu Gümrük Birliği Anlaşması’nı değiştirelim diyoruz, bildiğiniz “kıllık” yapıyorlar.

Nitekim “atara atar, gidere gider birader” vizyonuyla uluslararası arenada yer almaya çalışmak ancak iç politikada prim yapıyor. Dünyada pek kimse yemiyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı