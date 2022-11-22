Murat Muratoğlu: Şöyle bir sallantılı ortam onlara yetiyor

Yılda yaklaşık 3.500 ton altın üretiliyor… Yani yaklaşık 200 milyar dolarlık altın çıkartılıyor… Peki, altın dünya piyasalarında ne kadar alınıp satılıyor… Ortalama 150 milyar dolar bir günde! Bunun anlamı 10 günde 7.5 yıllık altın üretimi alınıp satılıyor. Anlayacağınız fiyatı arz-talep ile değil kağıt üzerinde belirleniyor. Demek ki onların altından para kazanması için illa yükselmesi gerekmiyor. Şöyle bir sallantılı ortam onlara yetiyor. En iyisidir herkesin alabileceği fiyatlar… Katılımcı ne kadar fazlaysa bu iş o kadar para yapar. Yine de zamanı geliyor sanki… Dolar, Türk Lirası karşısında ucuz kaldı. Altın da iki-üç ay sonra hareketlenmeye başlasa… Faizden daha çok kazandıracağı aşikar. İzlemekte fayda var.

Murat Muratoğlu’nun yazısı