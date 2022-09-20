Murat Muratoğlu: Seçime kadar ellerinde son kalan tencerenin dibi

Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduat için ödeyeceği para, hesaplamalara göre, 100 milyar lirayı aşıyor. Bu iş oldukça tehlikeli oldu hadi kapatalım şu hesabı deseler, neyle ödeyecekler? Zaten resmi rezervler de eksi 52 milyar dolar; yani eksideler… Ne var ki kendilerini hiç bozmuyorlar. İstikrarlı şekilde her tercihlerini yanlış olandan yana kullanıyorlar.

Bu kadarı tesadüf ile açıklanamaz. Ancak müthiş bir ekip çalışması sonucunda böyle bir başarı yakalanır. Biz daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu diye ortamlarda konuşsalar, haklarıdır! Sıkça duyduğumuz, abartıyorlar dediğimiz “beka sorunu” aslında gerçekti. Burada mesele “kimin bekası” olduğundan ibaretti… Yarınlar yokmuş gibi harcandı ve oyunun sonuna gelindi. Seçime kadar ellerinde son kalan tencerenin dibi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı