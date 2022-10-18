Murat Muratoğlu: Sanal dolar basmanın legal hali

Tamamı dövize endeksli Türk Lirası… Sanal dolar basmanın legal hali… Başka ülkenin para birimine dayarsan kendini, süründürürler ekonomini… Niye sermaye Türk Lirası’nı tercih etmiyor sorusuna gelince… Makyajlısı yüzde 83 enflasyonun olduğu ortamda yüzde 12 faiz verirsen diyeceğim ama sorun çok daha derinlerde aslında… Ekonomi yönetimi Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin bizzat garantisi gibi… Türk Lirası’ndan kaçanlar ülkenin kötü yönetimine güveniyorlar. Nasıl olsa yönetim yetersiz, hiçbir haltı düzeltemezler, kendi kısır ideolojilerini ekonomiye uygulamaya çalıştıkça Türk Lirası’na değer kaybettirmeye devam ederler, diye düşünüyorlar. Yanılmıyorlar!

Murat Muratoğlu’nun yazısı