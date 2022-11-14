Murat Muratoğlu: Sadece ‘bu uygulamayı değiştireceğim’ diyene bile oy vermeyi düşünürüm

Ülkenin yaşadığı karanlık günler yeterli gelmediyse demek yaz saati denilen garabet kış boyunca devam edecek. Belli ki yine gün yüzü göremeyeceğiz. Altı yaşında çocukları narkotiğin şafak operasyonları gibi karanlıkta okula göndereceğiz. Millet yarasa gibi yaşıyor. Karanlıkta evden çıkıyor. Karanlıkta eve giriyor. Güneşsiz geçen günler sebebiyle “D” vitamini eksikliğinden mustarip insan sayısı katlanıyor. Havalar sıcak gitsin, kış geç gelsin de elektrik, doğalgaz ödemeyelim diye dua ediyor. Sadece “bu uygulamayı değiştireceğim” diyene bile oy vermeyi düşünürüm tüm benliğimle…
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