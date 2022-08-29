Murat Muratoğlu: Rüşvet bu kadar kanıksandıysa, neyini konuşacaksın ekonominin?

Ülkede rüşvet bu kadar kanıksandıysa, ülkeyi yönetenler çıkıp iki çift laf etmiyorsa, neyini konuşacaksın ekonominin? Peki, siz son 20 yılda üzeri örtülmeyip cezalandırılmış tek bir yolsuzluk dosyasına rastladınız mı? Hayatımız ne kadar aşağılık bir hale geldi! Hâlâ ne umuyorum? İşte onu ben de bilmiyorum! Meclis Yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu’nun AKP’li üyesi, rüşvet yiyen üç bakan için “itiraf etseler bile inanmam!” deyip olaya son noktayı koymadı mı? Neyin tatavasını yapıyorum?

Murat Muratoğlu’nun yazısı