Murat Muratoğlu: Rota, IMF’den borç almak için Fas’a

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek leylek misali… Göreve başladığı günden beri para arıyor kendisi… Rota oluşturuldu. Yolculuk 11-14 Ekim tarihlerinde Fas’ın Marakeş şehrine… Nitekim IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları olacak. Onlara katılacak. Araplar söz verip para yollamayınca dünyanın kalanı da Türkiye’nin mevcut durumuna ilgisiz kalınca Amerika kontrolündeki bu iki kuruma muhtaç kaldık. Ellerimizi açtık. Bizim IMF ile ne işimiz var? Bize borç verecek olan Dünya Bankası… Oysa Bretton Woods İkizleri olarak adlandırılan kardeş kuruluşlar bunlar…
SON HABERLER
Merkel, Erdoğan’a kimin başbakan olduğunu hatırlatmış
Angela Merkel, Almanya’da yaşayan Türkler konusunun Erdoğan ile görüşmelerinde gündeme geldiğini ve “Onların başbakanı benim” dediğini söyledi.
Star Wars evreninin kapıları bu sergide açılıyor
Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi ‘Star Wars Koleksiyonu Galaksinin Fanları’ İstanbul Sinema Müzesi’nde kapılarını açtı.
Bitcoin’de hareketlilik
En yaygın kripto para birimi Bitcoin, ekim ayına yükselişle başladı.
Borsa İstanbul’da haftaya tedbirle başlayan hisseler
Borsa İstanbul’da bugün beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58 yükselişle 8.383,16 puandan başladı. Investing’in aktardığına göreyse bugün beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı. SMART ve YGYO hisseleri bugünden 1 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. USAK ve EUYO hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek. Emir paketi tedbiri, ‘piyasa […]
Iğdır’ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Iğdır’daki yüksek rakımlı bölgelerde kar etkili oldu. Kentte dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.