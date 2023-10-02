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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Rota, IMF’den borç almak için Fas’a

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek leylek misali… Göreve başladığı günden beri para arıyor kendisi… Rota oluşturuldu. Yolculuk 11-14 Ekim tarihlerinde Fas’ın Marakeş şehrine… Nitekim IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları olacak. Onlara katılacak. Araplar söz verip para yollamayınca dünyanın kalanı da Türkiye’nin mevcut durumuna ilgisiz kalınca Amerika kontrolündeki bu iki kuruma muhtaç kaldık. Ellerimizi açtık. Bizim IMF ile ne işimiz var? Bize borç verecek olan Dünya Bankası… Oysa Bretton Woods İkizleri olarak adlandırılan kardeş kuruluşlar bunlar…

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