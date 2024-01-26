Murat Muratoğlu: Rezervler eksi 51 milyar dolarda…

Enteresan hakikaten… Merkez Bankası faizleri 250 baz puan artırıp yüzde 45 seviyesine çıkartırken artık beklemeye geçtiği mesajını da vermeyi ihmal etmedi. Demek buraya kadardı izinleri…

Sahi mevcut oranlarla dahi gerçekçi olmayan resmi enflasyonun 20 puan altında politika faizi vererek olumlu sonuç almayı düşünmeleri bir bana mı garip geldi?

Dur bakalım, enflasyon önümüzdeki günlerde nasıl olsa düşecek. Bu kadar faiz yeterli… İyi güzel de bunu büyük sermaye sahipler yer mi? İsterlerse yemesinler…

Hadi bizimkileri anladık da ihtiyacımız olan yabancı para gözünü kapar mı bu duruma?

Gelmesin o zaman da diyemezsin. Nitekim rezervler eksi 51 milyar dolarda… Hiçbir düzelme yok ortada…

Murat Muratoğlu’nun yazısı