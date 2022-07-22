Murat Muratoğlu: Referansları şeriat

Merkez Bankası hiçbir şey olmamış gibi rutin toplantısını yaptı. Faizleri sabit tuttuğunu duyurdu. Kararın mantıklı bir açıklaması olmadığı için ciddiye alıp uzun uzun döşenmenin bir anlamı yok. Referansları din ve şeriat… Ben uydurmuyorum, bizzat kendileri itiraf etti. Böyle idare ediliyor ülke ekonomisi… Dini kurallar ile ekonomiyi yönetmeye çalışan bir takım insanın verdiği zararı görmek için Türkiye’ye bakmak yeterli… Daha fazla söze hacet yok ki?

Murat Muratoğlu’nun yazısı