Murat Muratoğlu: Ortada et yoksa fiyatı artacak tabii

Açıklanan devasa enflasyonun en ürkütücü kalemi hiç şüphesiz ki gıda fiyatları… 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artış oranı, İstatistik Kurumu’nun törpülemiş haliyle son bir yılda yüzde 71.12’de… Oysa dünya gıda fiyatları endeksi, mayıs ayında şeker ve et fiyatlarındaki artışlara rağmen bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünlerindeki sert düşüşlerin etkisiyle iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Bizde Ağustos 2020’den bu yana 33 aydır aralıksız artmaya devam ediyor.

Bilmiyorum duydunuz mu? İlan edilen “Beş Yıllık Stratejik Tarım Planı”nın ardından geçen hafta “Hayvancılıkta 5 Yıllık Yol Haritası” açıklandı. Bir kez daha… Yeni bakanın da hayvancılık yol haritasını açıklamadan önceki icraatı Et ve Süt Kurumu’nun 650 bin büyükbaş besilik hayvan ithalini ilan etmek oldu. Tarım ve Orman Bakanı, et fiyatındaki artışın, enflasyon ve maliyetlerle izah edilemeyeceğini öne sürerek fırsatçılarla mücadelede en ağır cezaları uygulayacaklarını ifade etti.

Bıraksa ya bu işleri… Olay arz-talep meselesi… Ortada et yoksa fiyatı artacak tabii… Peki bu kararlarla düşürebilirler mi? Seçim ve oy hesabıyla iktidar kontrolündeki Ulusal Süt Konseyi, aylarca çiğ süt fiyatlarını artırmayınca milyonlarca büyük ve küçükbaş süt hayvanı kesime gönderildi. Benzerini ete yapsalar kalan bir avuç besici de işi bırakıp başlarının çaresine bakacaklar.