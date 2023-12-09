Murat Muratoğlu: Önümüzde koskoca buzdağı, bütün kredi betona harcandı

Aile şirketi değil, yönetilen koca bir ülke öncelikle… Neden oynuyorsunuz minik çocukların, bebeklerin kaderiyle?

Ekonomi bilimdir, matematiktir… Bunun okulu vardır. Oraya gidilir, öğrenilir. Hatta bitirene diploma falan verilir. İyi uygulanırsa zenginleşilir… Kötü uygulanırsa fakirleşilir…

Bizde ne yapıldı? Önümüzde koskoca buzdağı, bütün kredi betona harcandı. Onca uyarıya rağmen dümeni kırılmadı. Haliyle gemi bodoslama buzdağına çarptı. Yönetimin beceriksizliği bizim kaderimiz oldu?

Gerçi bu günleri yaşamayı aziz milletimiz seçti. Madem yaktık gemileri, dönüş yok artık geri doya doya yaşayalım iyice… İleride okullarda okuturlar ders niteliğinde…

Murat Muratoğlu’nun yazısı