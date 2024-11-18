Murat Muratoğlu: ‘Net hata ve noksan’ kaleminden 20,7 milyar dolarlık kaynağı belirsiz döviz çıkışı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Geçtiğimiz 9 ayda “Net Hata ve Noksan” kaleminden 20.7 milyar dolarlık kaynağı belirsiz döviz çıkışı söz konusu… Üstelik bu çıkışın 10.5 milyar doları sadece ağustos ve eylül aylarında gerçekleşti.

Şöyle hesaplayalım mı? Bir 100 dolarlık banknotun kalınlığı yaklaşık 0.11 milimetredir. 207 milyon banknotun yüksekliği 22.770.000 milimetre eder yani 22.770 metre… Bu da 22.77 kilometre yüksekliğinde bir banknot destesi demektir. Nerede bu para? Görünmeden nasıl dolaşıyor ortalıkta?

Altın ithalatına getirilen kotalar nedeniyle kaçakçılığının patladığı sır değil… Her sınır kapısında altın yakalanıyor kilolarca… Özel uçaklarla gelenler ve limanlardan girenler ise tonlarca…

Kilogram başına ortalama 3.500 dolar kaçakçılık kârı varsa durduramazsın zaten duvar örsen sınırlara…

Hâlâ anlamadılar bu iş olmaz sınırlamalarla, yasaklarla… Net Hata ve Noksan dedikleri kaynağı belirsiz para çıkışı işte burada!

Murat Muratoğlu’nun yazısı