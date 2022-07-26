Murat Muratoğlu: ‘Neden artıyor bu meret’ diye düşünüp çare üretmek yapılarına ters

“Düzelir belki” gibi hayallerle ekonomiyi idare etmeye çalışırsan daha kötüye gidersin her zaman… Zaten bu tür hayaller değil miydi bize bugünleri yaşatan? Bir para birimi her daim değer kaybeder mi? Kaybederse o ekonomi sağlam durabilir mi? Merkez Bankası ne işe yarar? Hadi müdahale etse ya kendisi… Ufak bir pürüz olarak, döviz rezervi yok! Bitirdi… Dolardaki artışı frenlemek için yakında bir kez daha yeni düzenlemelere gidilir. Mevcut yönetimden en fazla bu beklenir. Neden artıyor bu meret diye düşünüp çare üretmek yapılarına ters gelir.
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