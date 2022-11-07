Murat Muratoğlu: Ne faiz ne döviz fiyatlarının gerçekle alakası kaldı

Oysa promterdan okurken ne de güzel anlatmıştı… Türk Lirası’nı değersizleştirip döviz kurlarını yükselterek ve bu sayede ihracat artışı yakalayıp cari fazla vererek, kurları ve enflasyonu tekrar aşağı çekmeye yönelik bir model deniyordu. Baktı hikaye tutmadı, bu sefer serbest piyasayı askıya aldı. Ne faiz ne döviz fiyatlarının gerçekle alakası kaldı. Seçim nedeniyle enflasyon artmasın diye dövizi baskılamak zorundalar. Aynı şekilde para da basacaklar. Baskılanmış döviz Türk mallarını pahalı hale getirecek, ithalatı ucuzlatacak. Fark daha da açılacak. Sahi nasıl bir iyileşme bekleniyor böyle bir ortamda? Bırakın yüzyılı, 2023’ü çıkartırsa ekonomiyi öp de koy başına!

Murat Muratoğlu’nun yazısı