Murat Muratoğlu: Mevcut yönetimle, altın yumurtlayan tavuk Çaykur bile zarar yazıyor

“Ben ekonomistim” dedi. Türkiye Varlık Fonu’nu kurdu. Kendisini başa geçirdi. Türkiye’nin en değerli şirketlerini Varlık Fonu portföyüne koydu. Bunlardan biri de Çaykur’du… Önceki yıllarda edilen kârlar unutuldu. Devredildiğinden beri yani tam 5 yıldır kurum zararda… Çaykur’un Varlık Fonu çatısı altında toplam zararı 2.6 milyar TL’yi aşıyor. Üretim desen var. Tüketim desen yıllık 240 bin ton çay ile dünyada birinci sırada… Çaykur yıllık 163 bin ton ile çay üretiminde ülkede birinci sırada… İşin enteresanı bunun 158 bin tonunu da satmış durumda… Toplam 46 yaş çay işleme fabrikası bulunan Çaykur’u nasıl zarar ettirirler? Kimse açıklayamıyor. Mevcut yönetimle, altın yumurtlayan tavuk Çaykur bile zarar yazıyor bu memlekette… Yönetim kabiliyetleri o derece… Oysa ülkenin kurumlarını kendi haline yönetimsiz bıraksan emin olun kendi kendine kârâ geçerler… O kadar kötüler! Ne tarz yönetiyorlarsa artık denizi emanet etsen suyunu bitirirler…

Murat Muratoğlu’nun yazısı