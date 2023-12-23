Murat Muratoğlu: Mehmet Şimşek para istemeyecekse partilemeye mi gidiyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ciddi ciddi “Yurt dışında para aramıyoruz. Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok” dedi. Acaba bahsettiği Türkiye neresi? Bizim mi paraya ihtiyacımız yokmuş sahi?

Para bulmak için gitmediği ülke kalmadı. Körfez ülkelerine yaptığı seferler bir elin parmak sayısını aştı. Londra, New York piyasalarında, IMF-Dünya Bankası Genel Kurulları’nda arayışlar henüz unutulmadı. Peki geçen haftayı İspanya’da geçirme sebebi neydi, keşke onu sorsalardı.

Ocak ayında tekrar New York’ta yatırım bankaları ve finansörlerle buluşma planlanıyor. Para istemeyecekse partilemeye mi gidiyor?

Mehmet Şimşek de haklı… Yedi aydır adam gibi para getiren olmadı. “Olmuyor” diyemiyor da “İhtiyacımız yok” diyor… Sen kovmadın, ben istifa ediyorum misali…

Murat Muratoğlu’nun yazısı