Murat Muratoğlu: Mat olmamıza az kaldı

Yeni modelde üreterek büyüyecek Türkiye… Oldu canım… Zorlama, yetmiyor çapın… O zekayla model çizmeyi bırak… Ülkenin ekonomisini ne hale getirdin ona bak! Elektrik tüketimindeki gerileme, kapasite kullanımındaki azalma, ihracattaki yavaşlama gibi göstergelerle kendisini belli etmeye çoktan başlamıştı. Geçen hafta açıklanan eylül ayı verileriyle net biçimde açığa çıktı. Kimin beklentisiyse artık sanayi üretiminde artışın yüzde 3.6’ya ulaşması yönündeydi. Yıllık artışın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.4 arttığı açıklandı. Aylık bazda ise eylülde yüzde 1.6 geriledi. Dış ticaret açığı 100 milyar dolara, cari açık 40 milyar dolara yaklaştı. Şahlanıyoruz derken şah-mat olmamıza az kaldı. Sıçrayacağız derken ne olacağını hiç söylemeyim istersen!

Murat Muratoğlu’nun yazısı