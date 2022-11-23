Murat Muratoğlu: Marketlere çökmeyi mi kafalarına koydular?

Dönsünler daha önce bunu denemiş olan Venezuela’ya baksınlar. Ülkenin baskıcı rejimi bunun bire bir aynısını denedi… Zabıta baskınları, fiyatları belirleyip marketleri zorlamalar hatta kamu marketleri açıp ucuza satışlar… Hepsini yaptılar. Ne oldu? Üretici para kazanamayınca üretim durdu. Marketlerde raflar bomboş kaldı. Karneyle yiyecek satılmaya başlandı. Karaborsa patladı… Enflasyon yüzde 20 bine fırladı
Diğer yanda FETÖ’nün sağında solunda, ayağının dibinde, sümüklü mendilinde saf tutmuş onlarca siyasi, bürokrat varken beğenmediği herkesi FETÖ’cü ilan eden yaşam formları oluştu. Hayırdır? Marketlere çökmeyi mi kafalarına koydular? Nitekim bu işin sonu oraya varır.