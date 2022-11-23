Murat Muratoğlu: Marketlere çökmeyi mi kafalarına koydular?

Dönsünler daha önce bunu denemiş olan Venezuela’ya baksınlar. Ülkenin baskıcı rejimi bunun bire bir aynısını denedi… Zabıta baskınları, fiyatları belirleyip marketleri zorlamalar hatta kamu mar­ketleri açıp ucuza satışlar… Hepsini yaptılar. Ne oldu? Üretici para ka­zanamayınca üretim durdu. Marketlerde raflar bomboş kaldı. Karneyle yiyecek sa­tılmaya başlandı. Karaborsa patladı… Enflasyon yüzde 20 bine fırladı

Diğer yanda FETÖ’nün sağında solunda, ayağının dibinde, sümüklü mendilinde saf tutmuş onlarca siyasi, bü­rokrat varken beğenmediği herkesi FETÖ’cü ilan eden yaşam formları oluştu. Hayırdır? Marketlere çökmeyi mi kafalarına koydular? Nitekim bu işin sonu oraya varır.

Murat Muratoğlu’nun yazısı