Murat Muratoğlu: Kış fena geliyor; zor günler göreceğiz, güneşsiz günler…

Ne yapıyoruz? Elin parasıyla elin malını alıyoruz, deftere yazdırıyoruz. El âlemin kredi derecelendirme şirketi “çok borçlandınız” diye kredi notumuzu düşürünce de laf ediyoruz. Ortada böyle bir tablo varken elbet sorun çıkacak! İki gün sonra dolar hızlanarak artmaya devam edecek, faiz kafasını kaldıracak.

Durun bunlar sadece dış ticaret açığının yaratacağı sorunlar. Bu sefer SMS ile yardım isteme de kurtaramayacak, bütçe açıklarını kapatmak için kulağımızın arkasını göstereceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar… Kış fena geliyor. Zor günler göreceğiz, güneşsiz günler… Biz bize yetmeyeceğiz. Her geçen gün fakirleşeceğiz.

Murat Muratoğlu’nun yazısı