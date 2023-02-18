Murat Muratoğlu: Kavcıoğlu, Nebati’yi arayıp küfretseydi daha az acıtırdı

Bağış olayına gelirsek o çok büyük rezalet…

Merkez Bankası’nın Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Milletin parasını millete vermekten doğal bir şey yoktur” dedi. Tam bir içindekini çıkartacağız, sende olanı sana koyacağız tadında bir yanıtlama… İyi de öyle bir yetkisi var mı? Olmaması ufak bir ayrıntı…

Emir geldi yaptı!

Yine de açıklamanın esas enteresan tarafı “Eğer bu parayı Hazine’ye aktarsaydık, Hazine başka bir alanda kullanabilirdi. Biz bu payı direkt olarak deprem bölgesine tahsis ettik.” demesiydi.

Direkt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi arayıp “senin yatacak yerin yok” deyip küfretseydi daha az acıtırdı. Bir bürokrat bir bakana aleni olarak “senin harcayacağın tek kuruşa güvenmiyorum” der mi? Valla dedi!

Murat Muratoğlu’nun yazısı