Murat Muratoğlu: Karanlığa doğru bir adım daha atacaklar

Ona müjde, buna müjde haberlerinin gazına gelip, sağa sola hava atarken hesap devamlı ülkeye kilitleniyor. Koca 2023 böyle geçmez. Her müjdeye inanırsak ortada yönetilecek bir ekonomi kalmayacak. Türkiye için gerçek tehlike ekonominin düzelmediğine inansalar hiç değilse tedbir almaya çalışırlar. İyiye gittiğini zannediyorlarsa neyin tedbirini alacaklar? Karanlığa doğru bir adım daha atacaklar. Galiba herkes başının çaresine bakacak.
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