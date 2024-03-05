Murat Muratoğlu: İstatistik Kurumu'nun nadir olarak yaptığı doğruya yakın açıklamalarından biri dün yaşandı

Şubatta aylık enflasyon yüzde 4.53 olarak beyan edildi. “Beklentilerin üzerinde…” ile başlayan o güzide cümle bir kez daha sıkça kullanılmaya başlandı… Bu durum her kesim tarafından yalancı ilan edilmenin, güvenilir bir kurum olma payesini kaybetmenin sözde sıvaması… Beklentiler yüzde 4 açıklanmasıydı… Peki, neye göre az bekliyorlardı? Beklentilerini törpüleyen etmenler nelerdi? Pazara markete de mi yolları hiç düşmedi? Yandaş kanallardan başka haber bülteni hiç seyredilmedi mi? Nasıl alıştırmışsa insanları… Yüzde 6 bekleyen bile, “İstatistik Kurumu nasıl olsa düşük açıklar” deyip kurumun ne açıklayacağını tahmin etmeye çalışıyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı