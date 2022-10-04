Murat Muratoğlu: İnsanlar ev alma hayali kurarken şimdiki hedefleri yumurtaya kadar düştü

Hiçbir şey yapmasan, bugün tatile çıkıp Nisan ayında dönüp kediyi kaldırıp koltuğuna otursan o enflasyon gerileyecek zaten… O güne kadar oturan kedide mi keramet? “Baz etkisi” diyoruz biz buna… Hedef kitle belli sonuçta… Onlara göre ülke her daim savaşta… Bu arada savaşta olan Rusya’da enflasyon yüzde 14.3, Ukrayna’da 24 civarında…

İnsanlar bundan 20 yıl kadar önce ev, araba alma hayalleri kurarken şimdiki hedefleri et, süt, yumurtaya kadar düştü. Oysa 3 Kasım 2002’deki genel seçimleri kazanan AK Parti iktidara geldiğinde, Kasım 2002 itibariyle yıllık enflasyon oranı yüzde 31.77’ydi… Hem de gerçeği… Buradan ölç ekonomiyi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı