Murat Muratoğlu: İktidar sihirli değnek arayışında

Faiz, dolar… Hepsi yönetimin suni kontrolü altındalar. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni tartar… Bunu unutuyorlar. Faiz indirip reel sektöre destek olacaklarmış… Külahım burada ona anlatsınlar… Sorarsan, cevapları göklerden gelen karar… Ekonomiyi ona göre yönetiyorlar. Tamamen ideolojik, din eksenli karar alıyorlar…Sahi kaçınılmaz son gelince ne yapacaklar? İnanmayı mı bırakacaklar? Her caddede banka şubesi var. Seçin bir tanesini girin içeri… En az iki katı faiz ile isteyin krediyi… Alabilecek misiniz? Tabii ki hayır! Ne anladık o zaman bu işten biz? Faizlerin düşmesi ve hatta artırılması kısa, orta, uzun vadede önemsiz… Çünkü ülkede artık öngörülebilir bir ekonomi yönetimi yok. İktidar sihirli değnek arayışında… O da ancak masallarda…
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