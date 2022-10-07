Murat Muratoğlu: Hiç rezervimizin olmaması için 59 milyar dolar bulmamız gerekli

Mevcut rezerv profiliyle Türkiye ekonomisi her geçen gün daha kötüye doğru yol almaya devam ediyor. Nitekim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervleri 30 Eylül haftası itibarıyla eksi 59 milyar dolarla rekor düşük seviyeye geriledi. Yani durumumuz hiç yoktan kötü… Anlamı hiç rezervimizin olmaması için 59 milyar dolar bulmamız gerekli…… Döviz cinsinden bu, bassan basamazsın!

Murat Muratoğlu’nun yazısı