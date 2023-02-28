Murat Muratoğlu: Helallik isteği depremle sınırlı kalmayacak

Erdoğan, “Adıyaman’da depremin ardından ilk birkaç gün istediğimiz çalışmaları yapamadık. Bu yüzden sizden helallik istiyorum” dedi… Kendi iradesi… Maalesef helallik isteği deprem ile sınırlı kalmayacak. Yakında ekonomi için de benzer talepte bulunacak. Nitekim durum hiç de iyiye gitmiyor. Muhtemelen hasta kaybedilecek. Benim alanım ekonomi kişisi, tüm zamanların en yüksek dış ticaret açığını verdi. Bu ayda rekor kırdı çok şükür… Durduramıyoruz kendisini… Sadece ocak ayında tam 14.2 milyar dolar gibi devasa bir meblağ… Ne kadar yani? Şöyle anlatayım bari… Yan yana Çanakkale’ye 8 tane köprü dizsen yılın ilk ayında verdiğimiz açığa ulaşıyorsun.

Murat Muratoğlu’nun yazısı