Murat Muratoğlu: Hazırladıkları bütçe bağıra bağıra söylüyor

Erken seçim falan hikaye… Nereden anlıyoruz? Hazırladıkları bütçe bağıra bağıra söylüyor bunu bize… Seçim ekonomisine hazır olun, diyor. Bütçenin 660 milyar lira açık vereceği hesaplandığına göre o açık rahat 1.5 trilyon lirayı aşacak. Şöyle düşünün, bu bütçeyi hesaplayan insanlar bu yılın bütçesini de hesaplayıp 287 milyar lira açık verilecek demişlerdi. Tabii ki tutmadı. Düzenlemeye gidildi ve yılın ortasında 800 milyar liralık ek bütçe hazırlandı. Zaten ne fark eder ki? Ne gerek vardı? Kime anlatıyorsun? Niye anlatıyorsun? Milletvekillerinin ne yaptırımı var ki bu ülkede? İtiraz etseler bile tek bir virgül değiştirilir mi bütçede? Ülkenin yönetildiği sistemde seçilmiş milletvekillerinin veya Meclis’in bütçe üzerinde hiçbir rolü ve söz hakkı yok ki neredeyse… Paşa gönlümüz öyle istedi deyiver, yeter.

Murat Muratoğlu’nun yazısı