Murat Muratoğlu: Hata bizzat kendileri

Haliyle böyle bir ortamda herhangi bir Türk bankasına gidin bankalardaki mevduatların yarısından fazlası döviz bazında… Türk halkı kendi parası yerine dış mihrakların para birimini güvenli buluyor. Ülkeyi yönetenlerden biri de çıkıp; “Biz nerede hata yapıyoruz?” diye sormuyor. Soramaz ki! Hata bizzat kendileri… Bugüne kadar uygulanan politikalar, her daim gerilim yaratan açıklamalar, göreve getirilen liyakatsizler… Kendi para birimimizi yerlerde sürünür hale getirdiler. Eğer bir ülkede tasarruf ve yatırım başka bir ülkenin para birimindeyse bilin ki o ülke ekonomisinin sırtı yerde, başı dertte…
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