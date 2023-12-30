Murat Muratoğlu: Gerçek işsiz sayısı 8 milyon 142 bin…

2023 yılının son yazısını idrak ederken 2024 yılının başa en bela olacak konusundan bahsedilmesi gerekiyor. İşsizlik!

Oysa İstatistik Kurumu’na göre işsiz kalmadı ülkede… Ciddiye alıp açıklanan veriyi yorumlamak bile ayıp… Yine de özet geçeyim…

Sahi herkes neyin ne olduğunu bildiğine göre gerek var mı işsizliğin yüzde 8.5 oranıyla 2.9 milyon kişiye indiğinin açıklandığı verilerin tekrar üstünden geçmeye?

Ülke 86 milyon kişi… İstatistik Kurumu 15 yaş ve üzeri işgücüne dahil olanların 34 milyon 796 bin kişi olduğunu söylüyor? Geri kalan 51 milyon insan ne yapıyor?

Ne kadar çok insan işgücüne dahil olmazsa işsiz sayısı o kadar az çıkar. Kurum işte buna oynuyor.

Açıkladığı sayının 31 milyon 835 bininin istihdam edildiğini söylemesi bile başlı başına bize esas tabloyu gösteriyor aslında…

Açıklanan resmi işsizlik rakamları ‘dar tanımlı‘ işsiz sayısını yansıtıyor. Muhtemelen işsiz olup evde oturmaktan canı sıkılmayanları çalışıyor sanıyorlar. Keyfi yerinde diye düşünüp açıkladıkları verinin dışında tutuyorlar.

İstatistik Kurumu’nun farklı kriterlere göre işsiz olduğu halde işsiz saymadıklarının toplamı ise milyonlarca kişi…

Resmi verilerde işsiz oldukları halde işsiz sayılmayan bu kişiler açıklanan dar tanımlı resmi işsiz sayısının yaklaşık iki katı kadar…

Rakamları topladığımızda gerçek işsiz sayısı 8 milyon 142 bin kişiye, gerçek işsizlik oranı yüzde 21.3’e yükseliyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı