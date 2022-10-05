Murat Muratoğlu: Geldiğimiz yer veresiye doğalgaz

Zira önceki harcamalara da para yetiştiremediler! Yine Bloomberg’in haberinden öğrendiğimize göre Alman Deutsche Bank’tan üç yıl vadeli 925 milyon Euro kredi alıp doğalgaz ödemelerine gönderdiler. Hale bak! Barış halindeki ülke, savaş halindeki ülkeye beni 2 yıl kadar idare et ödeyeceğim vallahi diyor.

Rusya, ya “isteme veresiye dost kalalım ölesiye” deyip para talep eder ya da Türkiye’nin dışişlerini para gerim ödenene kadar kontrol eder. Kötü yönettiğin belli olmasın diye sayılarla oynarsın, suni olarak faizi, dövizi baskılarsın, hesaplama yöntemlerini değiştirir öyle yayınlarsın. Nitekim geldiğimiz yer burası… Doğalgaz almak için deftere yazdırmaya çalışırsın. Benim esas merakım, muhalefet “veresiye doğalgaz bizi bağlamaz, kazanırsak ödemeyiz bu böyle biline” derse…

Murat Muratoğlu’nun yazısı