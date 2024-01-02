Murat Muratoğlu: Geçen yıl tutan tek bir hedef var mı?

Yine uçurdu bizi valla… Uçmak iyi güzel de her şeyi uçurursan ekonomi havada kalıyor. Ayakları bir türlü yere basmıyor.

Oysa zaten uçuyorduk. Enflasyon uçuyor. Borçluluk yükseklerde uçuyor. Cari açık ve bütçe açığı kanatlandı, uçuyor. Faizler füze gibi uçuyor. Döviz uçtu gitti, geri gelmiyor.

Sahi geçen yıl tutan tek bir hedef var mı? Ekonomi içinden çıkmadı. Ha kendisi genel seçimleri kazandı ve bir 5 yıl daha yönetimi aldı.

Kılıçdaroğlu’nun emeklerini hiçe sayarak teşekkür etmemesi onun ayıbı… Olmasaydı, olmazdı! Kazanması için AKP Kadın Kolları’ndan katbekat daha fazla çalıştı.

Dünya lideri olacağız diye uçtular, inananı da buldular. Oysa diğer ülkelerin çok da umurlarında ya Türkiye’nin nasıl yönetildiği… Mal satıp satamayacağı, verdiği borçların dönüp dönmeyeceği adamların tek derdi…

Ucuz işgücü diye bi dolu yatırım yapmışlar. Haliyle kötü ekonomi esas onları fena gerdi. Mehmet Şimşek önerildi. Onun da toparlamak için daha fazla para bulması gerekli.

Murat Muratoğlu’nun yazısı